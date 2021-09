Tehotná Kardashianka v bizarnom outfite: Obrovské sako a pod ním... Uff!

Kylie Jenner

Zdroj: SITA

NEW YORK - Najmladšia zo sestier Kardashianových - Kylie Jenner (24) len začiatkom septembra priznala, že pod srdcom nosí svoje druhé dieťatko. Kým počas prvého tehotenstva sa kráska na verejnosti vôbec neukazovala, teraz je to inak. Do spoločnosti si vyšla aj pred pár dňami a pohľad na ňu veru mnohým vyrazil dych.