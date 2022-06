Najmladšia Kardashianka (24) v plavkách: Ukázala BRADAVKY… Uff, to mohla byť aj HOLÁ!

Dvojnásobná mamička Kylie Jenner k hanblivkám rozhodne nepatrí. Práve naopak, ak jej napadne, ako by mohla upútať pozornosť, rozhodne to urobí. Aj za cenu, že by to malo hraničiť s vulgárnosťou. Dôkazom je aj jej najnovší počin, ktorým sa pochválila na sociálnej sieti Instagram.

Tieto dni trávi najmladšia Kardashianka v luxusnom rezorte v Utahu. A práve tam sa vyfotila v nových bikinách, ktorými mnohým vyrazila dych. Vyzerala totiž, akoby bola úplne nahá. Na trojuholníkovej podprsenke je totiž potlač nahých bradaviek. Tmavovláska tak síce tie svoje prekryla, no bradavky aj tak všetkým ukazovala.

„Osloboďte bradavky,“ napísala k fotke, čo sa u jej fanúšikov stretlo s veľkým úspechom. Dokonca ju najlepšia kamarátka jej sestry Khloe, Malika Haqq, navádzala, aby tak urobila: „Osloboď ich!“ Módny výstrelok pochádza z dielne módneho návrhára Jeana Paula Gaultiera. A rozhodne nejde o lacnú záležitosť - model sa nazýva Naked Bikini a stojí 325 dolárov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram K.J.