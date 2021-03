Slávna pracháčka všetkých zaskočila: Chľast a... Ja som sa pocikala!

LOS ANGELES - Spolu sa rozhodne nenudia! Reč je o Kylie (23) a Kendall (25) Jennerových, ktoré sú súčasťou kardashianovského klanu. Dvojica úspešných sestier nedávno nakrúcala video zamerané na dekoratívnu kozmetiku a počas toho sa skvele zabávali. Až tak, že to malo nežiadané následky.

Kardashianky sú skrátka fenoménom. Každá jedna zo sestier má totiž na sociálnych sieťach milióny followerov a okrem dokonalého zovňajšku, či luxusu sa môžu pochváliť aj vydarenými biznisovými aktivitami.

Mnohí možno nevedia, že Kendall, ktorá patrí aj medzi top modelky súčasnosti, má vlastnú značku tequily. A treba dodať, že za ňu nedávno dostala aj nejaké ocenenia.

Kendall Jenner má vlastnú teguilu. Zdroj: YouTube.com

Ktovie, či sa práve ochutnávka spomínaného destilátu podpísala pod to, ako sa slávne sestry počas nakrúcania videa, kde testovali dekoratívnu kozmetiku, správali. Obe sa totiž rehotali, chvíľkami sa váľali po zemi a Kylie v istom okamihu kričala: „Pocikala som sa! Ja som sa pocikala!”

VIDEO: Kylie a Kendall Jenner sa spolu rozhodne nenudia.

Pracháčka tiež prekvapila, keď si to namierila do známeho reťazca s rýchlym občerstvením. „Naposledy som to jedla dva týždne pred pôrodom dcérky. Takže toto je veľká chvíľa,” hlásala Kylie.

Reakcie fanúšikov na toto zaujímavé video boli prevažne pozitívne. „Pripomenuli ste mi mňa a moju sestru. Je skvelé vidieť, že aj vy sa viete spolu blázniť. Každému musí byť jasné, ako veľmi sa máte rady,” znejú vybrané z komentárov. Nuž, niet nad krásny súrodenecký vzťah. Čo poviete?

Kendall a Kylie Jenner sa zmachlili a takto sa spolu rehotali. Zdroj: YouTube.com

Zmachlená Kylie Jenner pišťala, že sa pocikala. Zdroj: YouTube.com