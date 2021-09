Celebrity aj politici sa vzdali luxusných tátošov: Známy hudobník vrazil na koncert na kolobežke… Pridal sa aj minister!

Európsky týždeň mobility sa koná v týždni od 16. do 22. septembra a má obyvateľom miest a obcí ukázať aj iné alternatíve formy dopravy, než tie, na aké sme bežne zvyknutí. Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo životného prostredia SR. Posledný deň Európskeho týždňa mobility, teda 22. september 2021, pripadá na Svetový deň bez áut, kedy budú môcť všetci obyvatelia cestovať prímestskými autobusmi zdarma. A myšlienka vymeniť svojich luxusných tátošov za ekologickejšiu formu presúvania sa, nadchla aj mnohé verejne známe osobnosti.

K výzve sa pridali moderátor Matúš Krnčok, jojkár Thomas Puskailer, speváčky Dominika Mirgová a Veronika Strapková, hustlista Filip Jančík či hviezda seriálu Pán profesor Matúš Kolarovský známy aj ako Yael. Ten pre túto príležitosť využil ako dopravný prostriedok bicykel. Núkala sa aj kolobežka, no z tej má vraj hotovú fóbiu. „Z kolobežky mám strach, chodí to rýchlo. Takže sa tomu celkom úspešne vyhýbam, ale je super, že to decká využívajú," hovorí Matúš.

Yael stvail na bicykel. Priznal sa, že z používania kolobežky má strach. Zdroj: muchaebikes

„Som nesmierne rád, že aspoň mladým ľuďom sa takýmto spôsobom dá ukázať, o to čo sa mestá snažia a to, že nie je vždycky nutné chodiť autom. Cesta električkou je niekedy pohodlnejšia a efektívnejšia, sám som veľmi rád chodieval električkou, čiže mi to príde ako skvelé riešenie dopravy," dodal ďalej. No a kým jeho kolobežka veľmi nenadchla, využiť sa ju rozhodol huslista Filip Jančík.

Filip Jančík Zdroj: Michal Petrík

A dovalil sa na nej aj na koncert. „Po úspešnom turné, ktoré som ukončil minulý týždeň, som si zakúpil krásnu elektrickú kolobežku. Na krátke trasy po našom hlavnom meste je to ideálny prostriedok na dopravu, ktorý nezaťažuje životné prostredie a odľahčí miestne cestné komunikácie. Kampane, ktoré poukazujú na dôležitosť udržateľnosti a životného prostredia sú mi veľmi blízke a vždy ich rád podporím," teší sa zo svojho nového dvojkolesového priateľa.

No a ako sme spomínali, túto iniciatívu podporili aj ďalší významní Slováci. Napríklad trnavský župan Jozef Viskupič či minister školstva Branislav Gröhling, ktorý sa kolobežkoval rovno pred prezidentským palácom. Neveríte? Pozrite sa na to!

Trnavský župan Jozef Viskupič

Minister školstva Branislav Gröhling