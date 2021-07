Posledný koncert zosnulého Františka Nedvěda: Vystúpenie v obrovských bolestiach!

František Nedvěd pred týždňom skončil v nemocnici po tom, čo sa jeho zdravotný stav náhle zhoršil. Vrátila sa mu, bohužiaľ, rakovina pľúc. Hudobník navždy odišiel z tohto sveta v nedeľu večer.

Zdroj: YouTube

Svoj posledný koncert odohral v Olomouci, kde s ním vystupoval aj Petr Kocman. „My sme práve nedávno s Fandom počítali, že to budúci rok bude 15 rokov, čo spolu koncertujeme, hráme, tak sme sa ešte divili, ako je to možné, že ten čas tak strašne letí. Takže by sme budúci rok mali také polokrúhle výročie a zrazu je všetko inak,” povedal hudobník v relácii Dobré ráno na ČT.

Ako gitarista dodal, František Nedvěd bol podľa neho jeden z najväčších bojovníkov, akých pozná. Vystupoval totiž aj s bolesťami, aj keď mal problém prejsť na pódium. Nikdy by svoje vystúpenia nezrušil. A tak to bolo aj v Olomouci. „Fanda vyliezol na javisko, vystúpil, zaspieval a navyše ešte na konci, čo bude aj jedna spomienka pre mňa, celé publikum mu v stoji tlieskalo a Fanda bol dojatý. Musel mať obrovské bolesti, ale nikomu nič nepovedal, ale my sme to videli, že je všetko inak než kedykoľvek predtým. Bol to obrovský bojovník, ktorý bojoval do poslednej chvíle,” uviedol Kocman.

Pozvánka na jedno z dávnejších vystúpení Františka Nedvěda a Petra Kocmana (vľavo hore). Zdroj: Facebook PK

Pohreb speváka Františka Nedvěda sa uskutoční túto sobotu o 11.00 v krematóriu v Strašniciach. „Obrad pre rodinu a najbližších bude prebiehať približne hodinu. Následne bude sieň otvorená pre verejnosť. Veľmi si ako rodina vážime podporu fanúšikov v neľahkej situácii,” povedal portálu Život v Česku syn zosnulej legendy.