Mesiac po smrti Františka Nedvěda (†73): Obrovský STRACH o jeho brata… Zadebnil sa v dome, je na tom ZLE!

Bratia Nedvědovci boli dlhé roky rozhádaní. Sedem rokov sa Jan s bratom Františkom nerozprával, nekoncertoval a bál sa vyjsť medzi ľudí. Až Františkova zlatá svadba bola akýmsi zlomom a staršieho brata prebrala. Na Staromestskú radnicu nielen, že prišiel, ale s bratom sa dokonca objal a dohodli si spoločné koncerty.

Pohreb Františka Nedvěda (†73): Brat Jan rozlúčku nezvládal... Zrútil sa a potom zmizol!

Plány mali veľké - najprv chceli začať v pražskej O2 aréne a potom chceli robiť 2 veľké koncerty ročne. Honzovi to vlialo krv do žíl a začal opäť žiť. Predstava o tom, že bude po boku svojho brata opäť stáť na pódiu, ho nadchla. No len o mesiac a 8 dní prišla zdrvujúca správa - František Nedvěd zomrel. A to bola pre Honzu rana, ktorá ho úplne ochromila.

Už bratov pohreb znášal veľmi zle a nakoniec nezvládol ísť ani na smútočný kar. Zmizol domov do Čerčian, tam sa zadebnil, nikoho nechce vidieť a už vôbec nechce spievať či skladať. Úplne odmieta komunikovať so svetom. Je na tom tak zle, že sa oňho začína báť aj jeho najbližšie okolie. Honzov syn Jan Nedvěd ml. ho chce zachrániť aj napriek tomu, že s ním nekomunikuje.

Jan Nedvěd nesie smrť svojho brata veľmi ťažko. Zdroj: Profimedia

„Dohoda o spoločných koncertoch otca zázračne vzkriesila. Smrť brata ho ale úplne zlomila a teraz je na tom stokrát horšie ako predtým. Mám o neho strach. Bojím sa o neho,“ netají Nedvěd ml. „Hoci sme sa 11 rokov nevideli, nepovedali si ani "ahoj" a moje pokusy s ním komunikovať nevyšli, musím otca zachrániť,“ vyhlasuje Honzov syn. Poslal mu teda 5-stranový mail a dúfa, že otec naň zareaguje.

Sám tomu však neverí. „A tak možno urobím to, čo mi všetci radia. Preleziem plot a budem búchať na okná a dvere. A keď mi neotvorí, tak asi to okno rozbijem a možno skončím bohviekde – na polícii alebo v blázinci. Ale je to môj otec a musí ešte žiť. A aby žil, tak musí ľuďom spievať. Podstúpim kvôli tomu čokoľvek.“ uzavrel Nedvěd mladší.

Na svadbe Františka Nedvěda, len mesiac pred jeho smrťou, nastal medzi bratmi zlom. Zdroj: profimedia.sk