Posledné slová na smrteľnej posteli: Mrazivé svedectvo o zosnulom Nedvědovi (†73)!

PRAHA - Ako sme už písali, zosnulý František Nedvěd bol aj pri svojich diagnózach optimistický naladený. A bol to bojovník, ktorý stál na javisku do poslednej možnej chvíle. Jeho charakter sa premietol aj do jedných z posledných slov, ktoré vyslovil na smrteľnej posteli. Z toho až mrazí!

František Nedvěd skončil v nemocnici po tom, čo sa jeho stav náhle zhoršil. Vrátila sa mu rakovina pľúc. A po pár dňoch hospitalizácie už lekári zvolávali rodinu, aby sa s ním stihla rozlúčiť.

Zdroj: YouTube

A legendárny pesničkár vyslovil slová, ktoré vháňajú slzy do očí: „Veľmi sa vám všetkým ospravedlňujem.” Spočiatku nechápali a nevedeli si vysvetliť, čo presne má na mysli. „Strýko sa ospravedlňoval za to, že už nemal silu ďalej žiť, aj keď sa snažil do poslednej chvíľky. Ospravedlňoval sa za to, že tu necháva v tom našom svete svojich milovaných samých,” vysvetlil denníku Aha! syn Františkovho brata Jana.

Práve takto rodina pochopila slová svojho milovaného, ktorý navždy odišiel. Presne to totiž sedí k jeho charakteru. Keď informoval, že bojuje s rakovinou, zdôrazňoval, že sa nerúca a nemyslí na najhoršie. proste sa lieči a verí, že ďalší rok bude lepší. A navyše len krátko pred poslednou hospitalizáciou odohral koncert, kde sa snažil nedávať najavo, že trpí. Nikdy by totiž svojim fanúšikom koncert neodriekol.

Zdroj: Tv Nova

„Rakovina pľúc metastázovala do kostí a do všetkých vnútorných orgánov, ten boj sa nedal vyhrať. A ešte sa za to ospravedlnil.. Strýko bol neuveriteľný. Skladám pred ním klobúk,” dodal Jan Nedvěd mladší.

V nemocnici sa s hudobníkom ale nerozlúčil práve brat Jan, ktorý sa ani nestretol s rodinou po Františkovom úmrtí. „Otca strýkova smrť dostala, zrútil sa. Na pohreb v sobotu s Pavlínkou ale pôjde. Dúfam, že to dá...” vyhlásil jeho syn.

Zdroj: profimedia.sk