Operácia srdca, RAKOVINA, koronavírus a... František Nedvěd veril, že prežije!

V marci minulého roka podstúpil František Nedvěd náročnú operáciu srdca. Fungovalo mu totiž len na 30 percent a mal aj ďalšie zdravotné problémy. „Teším sa, keď sa znovu narodím,” vyhlásil optimisticky pred zákrokom.

A rovnako pozitívne zostal naladený aj vtedy, keď sa rozhodol verejne prezradiť, že bojuje s rakovinou. „Mám rakovinu. Ja to pustím do sveta, nech to všetci vedia,” povedal vo vysielaní Rádia Impuls v decembri, 6 týždňov po tom, ako mu zákernú chorobu diagnostikovali.

„Som v liečení na chemoterapii, takže čakám, či sa to napraví alebo nie. Náladu mám ale dobrú. Ničomu nepodlieham, len sa liečim,” vyhlásil bez nejakých čiernych myšlienok. „Verím, že budúci rok bude lepší, než ten aktuálny,” dodal pred koncom roka 2020.

Bohužiaľ, vo svojom optimistickom pohľade sa spevák zmýlil. V roku 2021 sa totiž nakazil koronavírusom. A približne pred týždňom bol hospitalizovaný, lebo sa mu rakovina vrátila. Svoj boj o život nakoniec v nedeľu večer prehral... „V sobotu sme boli pri ňom. Normálne komunikoval. Sedel, ležal, trošku ho bolel chrbát. Vôbec nič nenaznačovalo tomu, že sa jeho stav zhorší. V nedeľu dopoludnia, keď sme prišli do nemocnice spolu s maminkou, tak už príliš nekomunikoval. Hovoril som si, že sa to ešte zmení. V posledných rokoch nad chorobami vyhrával. Bohužiaľ, teraz sa to už nepodarilo,” uviedol syn legendárneho hudobníka a speváka.

Tento rok stihol František Nedvěd osláviť 50. výročie svadby obnovením manželských sľubov.