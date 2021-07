SMRŤ dala Nedvědovi (†73) náskok: Pred mesiacom SVADBA, ZMIERENIE s bratom a potom... Náhly zvrat!

„Dlouhou kosu má pani smrt. Sekne v Blavě a zhasne táboraky na Sázavě,” reagoval na smrť oboch spomínaných pánov český herec Ladislav Hampl. Odchod Milana Lasicu a Františka Nedvěda totiž šokoval obe krajiny. Náš herec bol totiž aktívny a mimoriadne obľúbený aj v susedných Čechách. A rovnako tak sú pesničky bratov Nedvědovcov populárne medzi nami Slovákmi.

Šokujúca správa! Zomrel Milan Lasica (†81): Odpadol na koncerte, oživiť sa ho už nepodarilo!

Ďalšia tragická správa: Zomrel hudobník František Nedvěd (†73)!

Maestro naposledy vydýchol na javisku, počas koncertu. Nedvěd v nemocnici, kde bol počas uplynulého týždňa hospitalizovaný, lebo sa mu vrátila rakovina.

Zdravotné problémy sužovali legendárneho speváka a hudobníka zhruba uplynulé tri roky. Popri rakovine ho potrápili aj ťažkosti so srdcom. Minulý rok podstúpil päťhodinovú operáciu. Neskôr sa nevyhol sa ani nákaze koronavírusu. Zdalo sa, že po mimoriadne náročnom období to u Františka bude konečne dobré...

Zhruba pred mesiacom spoločne so svojou manželkou Marie oslavovali 50. výročie sobáša. Svoj manželský sľub si obnovili presne na tom istom mieste, v ten istý deň, kde ju vtedy spečatili. Keď sa ho novinári z denníku Blesk pýtali, aký je jeho recept na dlhoročné manželstvo, povedal: „Tolerancia, odpustenie, pochopenie, žiadna veľká zloba, plnenie si prianí a robiť všetko pre to, aby bol život pekný.”

František Nedvěd s manželkou Marie oslávili pred mesiacom 50. výročie svadby. Zdroj: profimedia.sk

František Nedvěd stihol pred smrťou obnoviť manželské sľuby so svojou milovanou ženou Marie. Zdroj: profimedia.sk

Obrovským prekvapením bolo, keď dvojici prišiel gratulovať Františkov nemenej slávny brat Jan. Rozhádaní súrodenci totiž spolu dlhé roky nekomunikovali. „Vôbec som o tom nevedel, že príde. Bolo to príjemné prekvapenie. Mol sa pozrieť, pogratuloval mi, všetko je v poriadku,” povedal vtedy František, ktorý sa spolu s bratom zhodol, že naplánujú veľký spoločný koncert pre fanúšikov.

Jan a František Nedvědovci sa nedávno po dlhých rokoch zmierili. Zdroj: profimedia.sk

Niektorých z nich František potešil aj krátko predtým, než pred týždňom skončil v nemocnici. „V piatok sme hrali v Olomouci. V sobotu vstal a bol ešte v poriadku. K večeru však začal byť unavený a ospalý. Hovoril som si, že to je následkom koncertu. Ale v nedeľu už spal celý čas, tak som ho odviezol do nemocnice,” uviedol pre ŽivotvČesku.cz jeho syn Vojta.

Práve on oznámil smutnú správu, že legendárny pesničkár v nedeľu večer zomrel. „V sobotu sme boli pri ňom. Normálne komunikoval. Sedel, ležal, trošku ho bolel chrbát. Vôbec nič nenaznačovalo tomu, že sa jeho stav zhorší. V nedeľu dopoludnia, keď sme prišli do nemocnice spolu s maminkou, tak už príliš nekomunikoval. Hovoril som si, že sa to ešte zmení. V posledných rokoch nad chorobami vyhrával. Bohužiaľ, teraz sa to už nepodarilo,” uzavrel syn legendárneho hudobníka a speváka.