Kollárova ex psychicky na dne: Bol to boj o prežitie!

PRAHA - Každý si už prešiel v živote ťažším obdobím. Nevyhlo sa to ani bývalej partnerke Borisa Kollára, herečka Kateřine Brožovej. V čase ťažkého rozvodu mala navyše autonehodu a bola na tom psychicky naozaj zle!

Kateřina Brožová patrí k ženám, ktoré žijú samé so svojím dieťaťom. Má jedinú dcéru Kateřinu, ktorá má dnes už 19 rokov. „Mala som sen o veľkej a milujúcej rodine, bohužiaľ sa to nikdy zatiaľ nenaplnilo. A aj keď medzi mnou a exmanželom bol rozvod a boje, dnes som šťastná, že máme úžasný kamarátsky vzťah a sme tak pre našu dcéru rodina, aj keď trochu inak,” povedala nedávno pre program Face to Face televízie Seznam.

Zdroj: Instagram K.B.

V čase náročného rozvodu s podnikateľom Zdeňkom Tomanom bola ich dcérka ešte malá a Kateřina mala navyše aj autonehodu. Prežila snáď len zázrakom a hrozili jej trvalé následky. „Bol to boj o prežitie a zažila som situáciu, keď som takmer vyhľadala odbornú pomoc,” priznala herečka. „Možno aj preto mám istú snahu strániť sa ľudí. Dnes idem rada do spoločnosti, rada som medzi ľuďmi, ale najšťastnejšia som na vidieku alebo v lese pri vode a chytám ryby,” dodala.