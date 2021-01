Šokujúci rozchod v šoubiznise: Po 20 rokoch jej zrazu oznámil, že... Chúďa!

LONDÝN - Muselo ju to veľmi raniť! Waleský herec Ioan Gruffudd (47) a jeho manželka, tiež herečka, Alice Evans (49) sú spolu 20 rokov a majú dve dcéry. V týchto dňoch však zaskočili verejnosť správy o tom, že sa rozchádzajú. Ako vyšlo najavo, umelec dal svojej žene kopačky poriadne krutým spôsobom.

Herec Ioan Gruffudd sa zviditeľnil účinkovaním vo viacerých počinoch. Spomenúť možno filmy Titanic, Fantastická štvorka, či 102 Dalmatíncov. Práve počas nakrúcania posledného spomínaného - v roku 2000 spoznal herečku Alice Evans. Dvojica si padla do oka a v roku 2007 spečatili svoj vzťah svadbou. V roku 2009 sa im narodila dcérka, ku ktorej o štyri roky pribudla druhá.

Alice Evans a Ioan Gruffudd so svojími dcérkami na zábere z roku 2018. Zdroj: profimedia.sk

Aj keď by sa mohlo zdať, že vzťah tejto dvojice je pekný a stabilný, opak je pravdou.

Blondínka v týchto dňoch poriadne prekvapila verejnosť, keď na Twitteri oznámila smutné správy o rozchode. „Smutné správy. Môj milovaný manžel - spriaznená duša dlhých 20 rokov, Ioan Gruffudd, nám oznámil, že budúci týždeň odchádza od rodiny. Ja a naše malé dcéry sme veľmi zmätené a smutné. Nedostali sme žiaden dôvod okrem toho, že ma už viac nemiluje. Je mi to veľmi ľúto,“ oznámila herečka, ktorá tiež dodala, že toto nahlé rozhodnutie ju poriadne šokovalo.

Po pár hodinách spomínaný status z Twitteru zmizol. Ako Alice prezradila, jej manžel sa jej nabúral do účtu a vymazal to. V uplynulých hodinách poslala dvojica oficiálne vyjadrenie do médií. „Iste si viete predstaviť, že tieto časy sú pre našu rodinu veľmi náročné. Ostávame naďalej oddaní našim deťom. Ďakujeme, že rešpektujete naše súkromie,” znie v stanovisku.

Médiá špekulujú, či za náhlym rozchodom nie je niekto tretí. Hercov otec uviedol, že v ich vzťahu boli problémy už dlhšie. Nechajme sa prekvapiť, či sa pokúsia ešte svoje manželstvo zachrániť, alebo začnú riešiť rozvod...

Alice Evans a Ioan Gruffudd sa zoznámili pred 20 rokmi. Tvorili harmonický pár, avšak to je už minulosťou. Zdroj: profimedia.sk