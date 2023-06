Dcéra (13) slávneho superhrdinu v šoku: Jeho priateľka ju fyzicky napadla... Prípad už rieši súd!

LONDÝN - Filmový superhrdina musí riešiť poriadny problém. Herec Ioan Gruffudd (49) sa v roku 2021 rozviedol s manželkou Alice Evans (54). Momentálne si už ale užíva život s novou partnerkou, ktorú sa rozhodol predstaviť svojim dvom deťom, ktoré má so svojou exmanželkou. Ich stretnutie však podľa slov Gruffuddovej staršej dcéry Elly (13) skončilo fyzickým útokom jeho novej priateľky a celý prípade skončil na súde.

Ioan Gruffudd sa preslávil vďaka viacerým počinom, v ktorých si zahral. Množstvo fanúšikov si získal vo filmovej sérii Fantastická štvorka, ale objavil sa aj vo filmoch San Andreas či Čierny jastrab zostrelený.

V roku 2021 však šokoval svojich fanúšikov rozchodom so svojou dlhoročnou manželkou Alice Evans, s ktorou má 2 dcéry. Tie chcel nedávno zoznámiť so svojou novou partnerkou - herečkou Biancou Wallace. Ich predstavenie však nedopadlo podľa jeho predstáv.

Zdroj: profimedia.sk

Podľa dokumentov, ktoré sa podarilo získať denníku Daily Mail, mali obe deti prespať v dome známeho herca. Po príchode tam však zistili, že je tam aj partnerka ich otca, čo staršiu Ellu poriadne nahnevalo, keďže Gruffuddovi v minulosti hovorila, že sa s ňou nechce stretnúť. V návale hnevu podľa vlastných slov spravila v dome poriadny neporiadok a po zemi a po svojom otcovi hádzala všetko, čo jej prišlo pod ruky.

To sa však nepáčilo Wallace, ktorá ju mala udrieť dverami do hlavy. „Snažila som sa odísť z domu, ale chcela mi v tom zabrániť. Podarilo sa mi prejsť okolo nej a otvorila som dvere. Keď som však stála na prahu, tak buchla dverami a trafila ma nimi priamo do hlavy a ramena. Mala som zopár modrín a hrču na hlave," uviedla Ella.

Obe jeho dcéry mali po tomto incidente vybehnúť na cestu, kde ich dobehol Gruffudd. Následne ich rodinný priateľ odviezol k matke a na druhý deň podali na súd o žiadosť o zákaz priblíženia, pretože sa Ella bojí, že jej hrozí zo strany Wallace nebezpečenstvo. Pojednávanie sa začne 22. júna.