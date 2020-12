Prekvapivý ROZCHOD v šoubiznise: On zbožňuje bývalku, ona... Zverejnila najintímnejšie FOTO!

LOS ANGELES - Vzťah im dlho nevydržal! Vyzeralo to tak, že Johnny Galecki (45) našiel šťastie po boku 23-ročnej modelky menom Alaina Meyer. Dvojica pôsobila zamilovane a v decembri minulého roka sa im narodil synček. V týchto dňoch však vyšlo najavo, že zamilovaný a šťastný pár už viac netvoria.

Johnny Galecki, ktorého si mnohí spájajú s účinkovaním v obľúbenom seriáli The Big Bang Theory, je opäť single. Po zhruba dvoch rokoch mu stroskotal vzťah s Alainou Meyer. Dvojica má spolu ročného syna menom Avery.

Alaina Meyer a Johnny Galecki tvorili pár zhruba dva roky. Zdroj: profimedia.sk

Johnny Galecki a Alaina Meyer so synčekom, keď tvorili šťastnú rodinku. Zdroj: Instagram

Príčina rozchodu nie je známa. Ani jeden z dnes už bývalých partnerov sa k rozchodu nevyjadril. Zdroj z ich okolia však prezradil, že aj naďalej zostávajú v kontakte kvôli výchove ich synčeka.

Ten v týchto dňoch oslávil svoje 1.narodeniny. Alaina pri tej príležitosti zverejnila sériu intímnych fotografií zachytávajúcich jej nahé telo, zábery z vane, fotky po pôrode, či momentky, na ktorých svojho synčeka s láskou dojčí. „Toto bol najdrsnejší rok môjho života,” priznala v popise modelka, ktorá ale zároveň ďakovala za to, že pri všetkých radostných ale aj bolestných okamihoch tu bol tento zdravý chlapček, ktorý ju potrebuje.

Na sociálnych sieťach je aktívny aj Galecki. Hoci i on zverejňuje fotky so svojim synom, prostredníctvom Instagramu blahoželal v týchto dňoch niekomu inému. A to svojej kolegyni Kaley Cuoco, s ktorou v minulosti tvorili zamilovaný pár.napísal k spoločným záberom herec. Ktovie, čo na takéto vyznanie povie herečkin manžel Karl Cook, za ktorého sa v roku 2018 vydala.