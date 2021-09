Ďalší ROZVOD: Penny z Big Bang Theory krachlo už druhé manželstvo!

Kaley Cuoco sa opäť rozvádza.

Zdroj: cbs

KALIFORNIA - Sympatická blondínka Kaley Cuoco (35) sa do povedomia verejnosti dostala ako Penny z obľúbeného sitkomu The Big Bang Theory. Chvíľu v realite randila aj so seriálovým Leonardom, no napokon sa vydala za Karla Cooka (30). Manželmi boli 3 roky, no teraz dvojica oznámila rozvod. Pre herečku je to už druhé skrachované manželstvo!