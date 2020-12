Slovenská kráska zúri: Nechtárka jej urobila škodu za stovky eur, verejne jej naložila... Je to krava!

BRATISLAVA - Lucia Sládečková známa aj pod prezývkou Lucid sa preslávila vďaka jojkárskej šou Nákupné maniačky. Tam ešte pred niekoľkými rokmi pracovala ako vizážistka, no a nakupujúce dámy sa pod jej rukami menili na nepoznanie. Niet preto divu, že z mena sympatickej blondínky sa rýchlo stal fenomén a dnes ju ľudia vnímajú ako jednu najlepších vizážistiek na Slovensku...

Lucid si postupne začala plniť svoj sen. Pod menom jej značky si fanúšičky dekoratívnej kozmetiky a doplnkov môžu kúpiť všakovaké výrobky, poskytuje kurzy líčenia a otvorila si aj vlastné štúdio krásy, kde pre ňu pracuje aj niekoľko ďalších profesionálok. A to všetko dokázala popri starostlivosti o dcérku Lýdiu, na ktorú je v podstate úplne sama.

Lenže zjavne nie každá dáma má guráž a trpezlivosť na to, aby si vybudovala to, čo blondínka dokázala rokmi usilovnej práce. Teda aspoň tak to vyzerá z jej posledných príspevkov na Instagrame. Keď fanúšikovia dostali priestor, aby sa jej spýtali na všetko, čo im napadne, padla aj otázka ohľadom nechtárky, ktorá k nej mala nastúpiť.

Lucia Sládečková sa obula do ženy, ktorá mala pracovať v jej salóne Zdroj: Instagram.com/lucidstyle_official

Sládečkovej sa niekto opýtal, či sa nebojí, že jej časom zo salónu odídu kaderníčka a kozmetička, ako sa to nedávno stalo s nechtovou dizajnérkou. „Každého voľba. Každý chce len lajky a byť slávny. Pracovať sa chce málokomu. Ale každému sa všetko vráti. Mám toľko pikošiek, že by ste mali otvorené ústa do rána,” odkázala Lucid, z čoho bolo jasné, že medzi ňou a nechtárkou došlo k poriadnemu konfliktu.

Ako dôkaz potom pridala aj konverzáciu s neznámou slečnou, ktorá u nej mala pracovať. Na začiatku komunikácie sa obe dámy dohadovali na termíne spolupráce s tým, že Lucia dotyčnej napísala, že už chystá štúdio. Nechtárka ešte poďakovala a písala, že sa teší - podľa všetkého na začiatok spolupráce.

Ibaže potom nasledovala správa, ktorá musela Lucid totálne šokovať. Nechtová dizajnérka totiž všetko zrušila. „Dobrý deň, Lucka. Mrzí ma to, musela som sa zariadiť inak. Situácia ma pritlačila,” napísala Lucii s tým, že sa ospravedlnila za pokazený mikrofón na telefóne, z čoho sa zdá, že jej napísala po tom, čo sa ju Lucid snažila telefonicky kontaktovať.

Lucid dokonca zverejnila kúsok z komunikácie Zdroj: Instagram L.S.

No a Sládečková sa poriadne vytočila. Nádejnej zamestnankyni napísala, že jej jednanie je nekorektné a okrem toho už nakúpili všetky potrebné výrobky, ktoré si slečna zažiadala, aby mala v salóne pohodlný štart a mohla naplno pracovať. A veru, nešlo o lacnú záležitosť. „Júlia, ešte sa vás chcem spýtať, čo s vecami, ktoré ste si objednali? Mne ste vytvorili náklad, ktorý je pre mňa bezpredmetný. Jedná sa o sumu 497€,” napísala jej vizážistka.

No Júlia jej neodpovedala. „Júlia, vy nemáte ani toľko slušnosti, že odpíšete?” hnevala sa Lucid, ktorej sa zrejme nikto nebude čudovať. A zášť voči nekorektnej slečne, pre ktorú nakúpila všetok potrebný materiál, evidentne pociťuje až doteraz. „Medzi nami je veľa kráv. Len ich treba rýchlo zaradiť do stáda. Pýtala si robotu,” napísala k príspevku Lucia, ktorá snáď bude mať na ďalšiu zamestnankyňu už väčšie šťastie.