Česká Barbie už má prsia číslo 10: Staré implantáty nevyhodí, ale... Chcete ich?

BRATISLAVA - Chce sa podobať na Barbie, ale obrovské prsia jej ovisli, a tak Češka Gabriel Jiráčková podstúpila v našom hlavnom meste ďalšiu operáciu. A vnady má teraz ešte väčšie! Zaujímavé je aj to, čo hodlá spraviť so starými silikónmi.

Štíhla postava a obrovské prsia – to je sen Gabriel Jiráčkovej, ktorá sa chce podobať na bábiku Barbie. V minulosti si už dávala upraviť prsia, no časom vôbec nedržali tvar. „Pýtala som sa pána doktora, či by nebola cesta prípadne prsia zmenšiť, aby na ne v takej miere nepôsobila gravitácia, ale bolo mi povedané, že to v mojom prípade takmer nehrá úlohu a prsia by aj napriek tomu s mojou elasticitou kože klesali ďalej,” uviedla pre Blesk blondínka.

Nakoniec teda v Bratislave podstúpila operáciu, po ktorej má vraj na hrudi balóny číslo 10. „Preto pán doktor navrhol riešenie, ktorým v prvej fáze vyplnil priestor cca o dve čísla väčšími implantátmi a zmenil polohu implantátov spod žľazy pod sval. A práve tak budú aj lepšie držať,” opísala Gabriel, ktorá má teda najnovšie v hrudi silikóny s objemom 725 ml.

Zdroj: Instagram GJ

Operácia prebehla 14. októbra. „Čakajú ma dva mesiace pokoja bez športu doma. Taký osobný (ne)dobrovoľný lockdown,” posťažovala sa na sieti Instagram. „Ale viete ako, pre krásu sa trpieť musí,” dodala Jiráčková, ktorá staré implantáty ale nevyhodila. Chce ich vydražiť a peniaze použiť pre svoju pripravovanú nadáciu na pomoc šikanovaným deťom.