Vyplastikovaná Češka opäť na chirurgii: Nechala si zúžiť tvár... FOTO priamo zo zákroku!

Pred rokom a pol sa médiami začala šíriť informácia, že Česko má svoju prvú živú Barbie. Do tejto polohy sa začala pretvárať len 17-ročná Gabriel Jiráčková. Vtedy to bolo len mejkapom a oblečením, no postupne si nechala vložiť do pier implantáty či spraviť silikónové osmičky. A dnes...

Pred týždňom sme na Topkách informovali, že v pláne toho má oveľa viac. „Ako prvé pôjde na rad zúženie oblasti medzi čeľusťou a krkom, výplň lícnych kostí a konturing celej tváre. Vyplnia sa botoxom a kyselinou hyalurónovou miesta, kde je buď niečo navyše alebo naopak niečo chýba,“ povedala pre Super.cz Gabriel.

No a prvý zo spomínaných zákrokov už má za sebou - v piatok si nechala zúžiť tvár, čo sa robí niťami. Blondínka vraj mala pocit, že jej kamery pridávajú kilá. „Určite mi ide o to, aby som mala opticky štíhlejšiu tvár,“ netajila sa svojím zámerom Jiráčková, ktorú ešte čaká zúženie pásu a vloženie výplne do zadku. No, zdá sa, že Gabriel sa čoskoro na umelú bábiku nebude len podobať, ale pomaly sa ňou aj reálne stáva.

Gabriel Jiráčková si v piatok nechala zúžiť tvár. Zdroj: Profimedia

