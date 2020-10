Peklo po rozchode so slávnou speváčkou a teraz... Prekvapivý zvrat!

Demi Lovato a Max Ehrich počas romantických zásnub.

Zdroj: Instagram D.L.

LOS ANGELES - Už na ňu zabudol?! Max Ehrich (29) sa do povedomia verejnosti dostal ako frajer slávnej speváčky Demi Lovato (28), ktorú po zhruba piatich mesiacoch randenia požiadal o ruku. Keď o dva mesiace na to dostal kopačky, niesol to veľmi tragicky. Novinky o jeho súkromí preto mnohých prekvapia.