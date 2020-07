FOTO Bleskové zásnuby svetovej hviezdy: Áno po 4 mesiacoch… Pozrite na ten MEGA diamant!

LOS ANGELES - Hviezdnej speváčke a herečke Demi Lovato (27) to doposiaľ s láskou príliš nevychádzalo. No zdá sa, že konečne našla toho pravého. Po krátkych štyroch mesiacoch randenia sa totiž zasnúbila s hercom Maxom Ehrichom (28). Pozrite na ten mega diamant!

Radostnú novinku zverejnili budúci manželia na svojich instagramových účtoch. Tmavovláska zverejnila rovno niekoľko fotiek z čarovného okamihu a svojich fanúšikom sa pochválila aj detailným záberom na zásnubný prsteň. A ten rozhodne nebol lacný. Šperk totiž zdobí veľký obdĺžnikovy diamant, ktorý po bokoch dopĺňajú ďalšie menšie kamene.

„Keď som bola malé dievčatko, otec mi hovoril, že som jeho malá partnerka - bez južanského prízvuku to niekomu možno znelo divne, ale mne to dávalo zmysel. Aj dnes mi tieto slová dávajú zmysel, akurát teraz už budem partnerka niekoho iného,“ napísala k záberom Demi, ktorá dodala, že sa do Ehricha zamilovala na prvý pohľad.

No hoci tmavovláska srší šťastím a tvrdí, že sa ešte nikdy necítila byť tak bezhranične milovaná, ako teraz, jej fanúšikovia sa obávajú. Mnohým sa zdá, že sa dvojica so zásnubami príliš uponáhlala - pár totiž tvoria len štyri mesiace. Speváčkini priaznivci sa preto obávajú, že ak by to so svadbou nevyšlo, mohli by sa opäť ozvať jej duševné problémy.