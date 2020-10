Známa speváčka po rozchode: Takto ospevuje svoje prsia!

Keď Demi Lovato na sociálnej sieti Instagram oznámila, že ju herec a tanećník Max Ehrich požiaral o ruku, fanúśikovia boli príjemne prekvapení. K veľkému životnému kroku sa odhodlali len po 5 mesiacoch randenia. Rovnako prekvapivý bol však aj nedávny rozchod dvojice, ktorá bola zasnúbená zhruba len dva mesiace.

Zásnuby Demi Lovato boli ako vystrihnuté z romantického filmu. Zdroj: Instagram D.L.

Ktovie, v náručí koho si bude Demi liečiť svoje zlomené srdce. V týchto dňoch totiž opäť raz otvorene hovorila o tom, že pociťuje náklonnosť aj k neźnému pohlaviu. Podľa vlastných slov si to uvedomila pri sledovaní filmu Veľmi nebezpečné známosti, v ktorom sa dve stredoškoláčky bozkávajú na tráve. „Pomyslela som si, že sa mi to veľmi páči a chcem to vyskúšať,” uviedla Demi, ktorá o svojej bisexualite povedala najskôr sestre a kamarátom, neskôr aj mame.

Speváčka, ktorá v minulosti bojovala so závislosťou na drogách, mala problém s alkoholom a trpela aj poruchami príjmu potravy, v týchto dňoch zaujala aj úprimným statusom, v ktorom ospevuje svoje prednosti. „Celý život som nenávidela svoje malé prsia. Keď som konečne začala jesť, čo chcem, tak mám konečne prsia, po akých som túžila,” napísala na Instagram Lovato a dodala, že za bujné prednosti nevďačí ani push-up podprsenke, ani plastickej operácii.

Demi Lovato je zo svojich bujných predností nadšená. Zdroj: Instagram