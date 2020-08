Kedysi detská hviezdička dnes... Kráska skončila v putách, napadla frajera!

Ešte pred pár dňami to vyzeralo tak, že je vzťah herečky Ronni Hawk a o rok staršieho snowbordistu menom Miles Fallon harmonický a úplne v poriadku. Na fotkách z instagramu totiž pôsobia ako šťastný pár.

Ešte pred pár dńami pôsobili Ronni a Miles ako šťastný pár. Zdroj: Instagram

Podľa medializovaných informácií však bola v piatok k herečke a jej frajerovi privolaná policajná hliadka. Dôvodom malo byť domáce násilie. Ronni a Miles sa veľmi pohádali a herečka sa vraj v istom momente prestala ovládať a svojho milého napadla aj fyzicky. Policajti pri pohľade na športovca, ktorý mal na sebe viacero škrabancov, rozhodli, že hviezdičku Disney Channel vezmú do väzby.

Kráska, ktorá si zahrala v počinoch Stuck in the Middle, Legacies a On My Blook mala kauciu stanovenú na 100 tisíc dolárov.