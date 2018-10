Na hlave gýč, pod pazuchami prales... Z krásnej herečky je dnes nechuťáčka!

Bella Thorne má pekné črty tváre, dobrú postavu a herecké nadanie. Nečudo, že ju tvorcovia obsadzujú do svojich filmov. V súkromí sa však rada prezentuje svojským spôsobom. Kým mnohé jej kolegyne sú rady považované za krásky a sexice, ona sa rozhodla zaujať inak.

Namiesto sexi póz sa pretŕća skôr vulgárne až pohoršujúco. Striedmosť a jednoduchosť sú pre ňu neznáme pojmy. Keď zavíta na červený koberec, prevažuje u nej skôr gýčovosť a nebojí sa ani poriadne výrazného líčenia.

V týchto dňoch sa konala premiéra počinu I Still See You, v ktorom Thorne stvárnila ústrednú postavu. Pri tej príležitosti si obliekla zamatové nohavice, ktoré doplnila tričkom bez rukávov. Husté chlpy pod jej pazuchami priam bili do očí. Rovnako tak aj vlasy, ktoré momentálne "hrajú" viacerými farbami.

Bella Thorne má poriadne gýčové vlasy. Zdroj: SITA