Aj česká sexbomba v karanténe pribrala: Bolo to šialené... Musí chudnúť!

Zdá sa, že slabú vôľu majú aj celebrity. Už viaceré priznali, že zostať v karanténe doma so zásobami jedla bolo naozajstné pokušenie – a oni sa neudržali. Rovnako dopadla aj Alice Bendová.

„Užívali sme si jedlo, bolo to šialené,” prezradila herečka portálu super.cz o čase strávenom v domácej izolácii. „Čaká ma natáčanie nového programu a teším sa na to. A nerada by som prišla k tomu, že sa nezmestím do kostýmov. Potom sa cítim zle a človek ani nevie, čo má robiť, keď nedokáže zapnúť nohavice alebo sukňu. Rada by som sa vrátila na svoju váhu, čo je mínus 5 kíl,” zverila sa Alice.

A ako to chce dosiahnuť? „Aby som zhodila, nesmiem by doma a musím začať trochu lietať. A nesmiem stíhať,” prezradila svoj recept. „Behám, rada chodím na túry, veľa sa hýbem. Ale je to dosť aj o tom jedle. Iba pohyb nestačí,” myslí si Bendová. Držíme palce, aby sa jej tých pár kíl navyše podarilo úspešne zbaviť.