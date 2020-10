Sexi herečka potrebuje zhodiť: Takto vyzerala, keď mala 49 kíl!

Alice Bendová už v lete priznala, že by sa rada zbavila piatich kilogramov. „Užívali sme si jedlo, bolo to šialené,” prezradila herečka portálu super.cz o čase strávenom v domácej izolácii. „Nerada by som prišla k tomu, že sa nezmestím do kostýmov. Potom sa cítim zle a človek ani nevie, čo má robiť, keď nedokáže zapnúť nohavice alebo sukňu,” dodala.

No zatiaľ svoj cieľ nesplnila. Ako priznala, je lenivá a na chudnutie potrebuje naozaj veľký dôvod.

Určite by sa ale nechcela vrátiť k váhe, akú mala vo filme Báječná léta pod psa. „To som vážila 49,5 kila, keby som toľko vážila teraz, tak je zo mňa kostra. Teraz by mi stačilo napríklad tých 60,” povedala úprimne. Pozrite sa, ako vyzerala v snímke z roku 1997: