Beckhamovci oslavujú výročie: Fíha, túto pikošku svet nevedel!

Udržať si manželstvo vo svete šoubiznisu nie je jednoduché. Mnohé páry totiž vzťahové problémy, neveru, či iné komplikácie neustáli. A aj keď rôznym klebetám čelili i Beckhamovci, môžu sa pochváliť pevným zväzkom, z ktorého vzišli traja synovia a rozkošná dcérka.

David a Victoria Beckhamovci so svojimi deťmi. Zdroj: Instagram

Uplynulo už 21 rokov od dňa, keď športovec a niekdajšia speváčka spečatili svoju lásku svadbou. Obaja pri tej príležitosti zverejnili na instagrame videá s ich spoločnými fotkami. „Nemôžem uveriť tomu, že je to už 21 rokov od chvíle, ako sme si povedali - Áno, beriem. Štyri deti, štyri psy a veľa smiechu. Každým dňom ťa milujem viac a viac,” napísala úspešná módna návrhárka.

David a Victoria Beckhamovci v deň svadby. Zdroj: instagram a Vogue

V čase, keď sa David do nej zamiloval, hviezdila vo formácii Spice Girls. Ako najnovšie prezradil, keď ju zbadal v klipe ku skladbe Say You Will Be There, bol očarený. „Zhruba pred 23 rokmi som sedel s Gary Nevillom pred telkou a boli tam Spice Girls. Otočil som sa na neho a povedal - Oh, páči sa mi tá v tom čiernom overale. Kto by bol vtedy pomyslel, že s ňou budem raz oslavovať 21. výročie svadby a že spolu budeme mať štyri najúžasnejšie a perfektné deti,” pridal svoj komentár David.

Slávnym rodičom k výročiu blahoželali aj ich deti, z ktorých majú právom radosť. Vyhýbajú sa totiž škandálom a pri pohľade na ne musí byť každému jasné, že sa majú veľmi radi.