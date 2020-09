Módna šou Victorie Beckham: Tým, čo mal David na sebe, šokuje aj vás!

LONDÝN - U nás by ho vysmiali! Victoria Beckham (46) už dávno dokázala, že účinkovanie vo formácii Spice Girls nie je jej jediným úspechom. V posledných rokoch sa prezentuje najmä ako módna návrhárka a treba uznať, že sa jej darí. V týchto dňoch mala módnu šou, na ktorej ju podporili aj jej najbliší. Okrem detí i manžel David (45). Ten sa nahodil tak, že na sociálnych sieťach vyvolal poriadne búrlivú debatu.

Victoria Beckham v týchto dňoch predstavila svoju novú módnu kolekciu. Avšak kvôli pandémii COVID-19 nie tradičnou módnou šou, ale prostredníctvom online prenosu.

Po svojom boku však mala najbližších - synov Romea a Cruza, dcérku Harper, i manžela Davida. Najstarší syn Brooklyn a jeho snúbenica Nicole sú momentálne v New Yorku.

Spoločnými fotkami sa pochválila aj na sociálnej sieti Instagram. Rozhodne najviac pozornosti pútal bývalý futbalista David. Na nohách totiž mal biele ponožky a na nich čierne sandále. Medzi followermi táto pre mnohých neprípustná kombinácia vyvolala menšie šialenstvo. „Jedine David Beckham si môže toto dať na seba a vyzerať zároveň super,” znie jeden z mnohých komentárov. „Pred pár dňami chcel môj otec takto obutý odísť z domu, no vyhovorili sme mu to. Povedzte mu prosím, že som sa mýlil a očividne to bude nový trend,” reagoval ďalší z followerov.

Našli sa však jedinci, ktorých táto kombinácia prekvapila. „Nechápem, že mu Victoria toto dovolila. Vyzerá to príšerne,” nekládla si servítku pred ústa istá dáma. Vy čo hovoríte na takýto módny prvok?

David Beckham si módnu šou užíval obutý v bielych ponožkách a ćiernych sandáloch. Zdroj: Instagram