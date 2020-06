Súkromné zábery Michaela Jacksona (†50) s deťmi: VIDEO, ktoré doteraz verejnosť nevidela!

Paris Jackson spolu so svojím priateľom Gabrielom Glennom pripravuje dokumentárny film, v ktorom plánuje odkryť svoj súkromný život. „Dospievala som pred očami verejnosti. Bola som primladá na to, aby ma sledovali paparazzi na každom kroku. Nechcela som v tom čase nikoho pustiť do môjho súkromia, ale teraz som už na to pripravená,“ povedala Paris.

A presne v deň 11. výročia smrti jej otca, slávneho Michaela Jacksona, jeho 22-ročná dcéra zverejnila upútavku na pripravovaný dokument. No a v ňom sa objavia aj rodinné zábery z jej detstva. Vo videu vidno kráľa popu s Paris, ako sa jej pýta, čím chce byť, keď vyrastie. Modrooké dievčatko mu odpovedá, že chce byť ako on - chce spievať a tancovať.

Obaja sú na videu veľmi šťastní. Na záberoch vidno aj jej dvoch bratov Princea Michaela I. a Princea Michaela II. a to, ako im Jackson spieva.