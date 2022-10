Odvážny outfit dcéry (24) Michaela Jacksona: Paris, to nie je top, to je PODPRSENKA!

LOS ANGELES - Krátke topíky, či už jednoduché alebo s čipkou, sú bez pochýb horúcim trendom. Mnohé ženy nimi s obľubou dotvárajú svoje outfity. Niekedy je však hranica medzi topom a podprsenkou veľmi tenká. A v prípade dcéry zosnulého Michaela Jacksona (†50) tam už ani žiadna nie je. Paris (24), to čo máš na sebe, je spodná bielizeň!

Módna vo všeobecnosti nemá pravidlá. No potom je už vecou vkusu, čo je ešte vhodné si obliecť do spoločnosti a čo už nie. Viac ako inokedy sa to aktuálne týka ženských crop topov, ktoré si mnohé zamieňajú s podprsenkami. Práve takou nositeľkou je aj 24-ročná dcéra zosnulého kráľa popu Michaela Jacksona.

Americkí paparazzi ju načapali, ako odchádza zo spoločenskej akcie vo West Hollywoode. Spoločnosť jej robil tajomný muž. No viac ako svojím garde hudobníčka pútala pozornosť outfitom. Namiesto klasického topu mala totiž na sebe len červenú čipkovanú podprsenku. Navyše priesvitnú. Juj, Paris, veď na to malo ísť ešte tričko!