Sexuálny život Jacksonovej dcéry: Muži, ženy, aj chlap s vagínou!

Keď Michael Jackson zomrel, jeho tri deti sa celkom stiahli do úzadia. Vyrovnať sa s touto stratou bolo pre ne mimoriadne náročné. Hoci jeho synovia sa svetu šoubiznisu stále vyhýbajú, dcéra Paris sa bežne ukazuje v spoločnosti, viackrát sa predviedla ako modelka, speváčka, či herečka.

Pre peknú a talentovanú dievčinu sú typické mnohé tetovania a výstrednosť. Najnovšie šokovala v rámci projektu Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, v ktorom sa prostredníctvom facebooku delí so svojimi priaznivcami o čokoľvek.

Aktuálne otvorene prehovorila o svojej sexuálnej orientácii. „Nikdy som si nemyslela, že skončím s mužom. Predpokladala som, že skončím s nejakou ženou, pretože som randila viac so ženami, než s mužmi,“ poznamenala Paris. „Hovorievam, že som lesba, pretože si myslím, že som. Randila som viac so ženami, mala som pár mužov a tiež chlapa, ktorý mal vagínu. Nie je to o tom, čo máš v nohaviciach, či nosíš mejkap, ale čo si za človeka,“ dodala.

Jacksonova dcéra bola zo svojich pocitov spočiatku zmätená. „Nevedela som, že môžem mať rada kohokoľvek. V televízii sa vždy milovali muži so ženami. Moje pocity mi vôbec nedávali zmysel,“ poznamenala Paris, ktorej bol veľkou oporou jej slávny otec. Po jeho smrti sa presťahovala k babičke, ktorá je jehovistkou. „V černošskej komunite je homosexualita tabu, Keď sa k tomu pridá ešte náboženstvo, vedela som, že svoje túžby musím držať na uzde,“ dodala.

Aj keď sa Paris prezentuje ako lesbička, po svojom boku má muža menom Gabriel Glenn. „Pri ňom mám pocit domova. Je to krásne a som veľmi šťastná,” uzavrela kontroverzná hviezdička.