Nechutné priznanie slávneho páru: Keď sa TOTO dozvedia ich priatelia... Preboha!

LOS ANGELES - Fuj! Fanúšikovia Robbieho Williamsa (46) sú poriadne znechutení. Dôvodom je šokujúce priznanie, v ktorom spevák prezradil, že má nezvyčajnú a dosť nechutnú zábavku. Treba tiež dodať, že ju praktizuje spolu so svojou ženou a že mnohí ich kamaráti budú zhrození.

Je dosť možné, že Robbie Williams a jeho manželka Ayda zrejme tak skoro nedostanú pozvanie na návštevu od niektorých svojich celebritných priateľov. Dôvodom je šokujúce priznanie, ktoré vyšlo najavo po rozhovore, ktorý poskytli pre portál Daily Star.

Nevedno prečo, ale dvojica hovorila o záchodovej tematike. „V sprche často nečúram. Nie je to pre mňa miesto, na ktorom by som pociťoval tú potrebu. Ale včera som sa vymočil v bazéne Chodievam napríklad k iným ľuďom a tam sa im vyčúram do bazéna,” poznamenal spevák. Svoju nezvyčajnú úchylku prirovnal k psovi, ktorý si takýmto spôsobom akoby značil teritórium. „Potom je ten bazén už môj,” dodal Robbie.

Podobnú nechutnú záľubu má aj jeho žena Ayda. „Samozrejme, že sa v bazéne vyčúram. A tiež aj v oceáne. Kde ste ďaleko od ľudí a príroda zavolá, tak choďte do toho,” uzavrela spevákova žena.

Na twitteri sa ozvalo viacero znechutených jedincov. „Z tohto ich rozprávania mi je poriadne zle. Vôbec to nie je vtipné. Od teraz si už Robbieho budem predstavovať ako psa, ktorý čúra so zdvihnutou nohou,” znejú vybrané z reakcií.