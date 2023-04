Robbie Williams ŠOKOVAL vychudnutou postavou: Nie je to prirodzené… Fanúšikovia dvíhajú varovný prst!

Divoký životný štýl, drogy a alkohol sa na Robbiem Williamsovi viditeľne podpísali. Roky bojoval so svojou váhou... A potom, keď sa svojich hriechov vzdal, sa mu tiež zle chudlo. Až v posledných rokoch sa mu podarilo dostať svoje kilá pod kontrolu.

„Schudol som, ale bol to veľký boj. Vnútri mňa je obrovská osoba. Celá moja bytosť a celé moje telo chce, aby som šiel opačným smerom a bol morbídne obézny,“ povedal pred časom magazínu The Sun. „V tejto chvíli jem menej. Je to neustála drina a nie je to prirodzený spôsob môjho bytia. Pre mňa je normálne mať dvakrát takú veľkosť,“ dodal.

No aktuálne zábery, ktoré zverejnila jeho manželka z rodinnej dovolenky v Argentíne, dokazujú, že spevák schudol ešte viac. Aktuálne sa pýši telom, na ktorom nie je gram tuku navyše. Hrdá polovička pridala k videu hashtagy ako: "stále na to má" či " nie je treba žiadny filter".

Robbie vyzerá s postavičkou ako 25-ročný chalan a mnohí jeho obdivovatelia ho za to chvália. No iní zas dvíhajú varovný prst, či to s tým chudnutím už trochu nepreháňa. Čo myslíte vy?