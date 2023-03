Robbie Williams na koncerte v Budapešti: Na pódium vytiahol fanúšika... Neuveríte, kto to bol!

BUDAPEŠŤ - Robbie Williams (49) je aktuálne na európskej časti svojho XXV tour. V utorok potešil svojou prítomnosťou priaznivcov z Budapešti. A tí sa stali svedkami skutočne zaujímavého momentu. Spevák je totiž známy tým, že si na svojich koncertoch rád vyberá fanúšikov z davu k sebe na pódium. A výnimkou nebola ani táto šou. No ani len netušil, koho si to vybral!

Tak tomuto sa hovorí osud! Robbie Williams je známy tým, že do svojej šou rád zapája aj svojich fanúšikov. Počas koncertu si vždy z davu vyberie jedného štastlivca, ktorý sa s ním osobne stretne a chvíľu zahviezdi na pódiu. Takéto šťastie mala pred 8 rokmi aj istá Slovenka, ktorá so spevákom skončila "v posteli".

Aktuálne je hviezdny hudobník opäť na turné po Európe. Dnes ho čaká už druhý koncert vo Viedni a v utorok vystúpil v maďarskej Budapešti. No a práve tam sa fanúšikovia stali skutočne kuriózneho momentu. Robbie si totiž opäť z davu vybral jedného z fanúšikov. Tentokrát namiesto ženy, zvolil chlapa. No ani len netušil, koho si to k sebe zavolal.

„Tak toto sa stalo pred dvomi dňami v Budapešti - vybral som si niekoho z publika, aby prišiel do popredia, a prekvapivo som si vybral toho istého chlapa, ktorého som si vybral z publika v Budapešti pred 20 rokmi! Pravedpodobnosť, že sa to stane? 174 240 000 k jednej. Rád vás opäť vidím, pane,“ napísal Williams na sociálnej sieti k spoločnej fotke s fanúšikom.

FOTO: Kliknutím na šípku sa vám zobrazí aj ich spoločná fotka spred 20 rokov.