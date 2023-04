Intímne priznanie Robbieho Williamsa: Šokuje vás, ako často s manželkou sexujú!

Robbie Williams sa preslávil ako spevák chlapčenskej skupiny Take That. Jeho odchod z nej a následný prechod na sólovú kariéru však boli poriadne divoké. V podobnom duchu sa následne niesla veľká časť jeho kariéry.

Dnes je však všetko inak a momentálne vedie usporiadaný rodinný život po boku manželky Aydy Field. V najnovšom rozhovore pre denník The Sun dvojica prezradila viac o svojom vzťahu a komentovali aj to, ako vyzerá ich milostný život.

„Nemať v manželstve sex je problém vtedy, keď sú tie osoby inak nastavené. Ale každý vie, že po svadbe už nie je žiadny sex. Tak to proste je. Istý čas som bol na testosteróne a mal som obrovské ramená, ale nevyzeralo to dobré. Musel som s tým prestať, lebo som bol závislý. Ale sex bol vtedy úžasný. Niekedy mi to chýba. Ayda mi niekedy povie, že by sme mali mať sex, takže to občas skúsime," povedal Williams o svojom intímnom živote.

„Myslím, že ľudia si mýlia sex a intimitu. My sa neustále túlime a bozkávame, držíme sa za ruky a dotýkame sa jeden druhého, keď ležíme na gauči. Intimita je dôležitá a zmysluplná súčasť lásky. Ale mám kamarátky, ktoré sa cítia povinné mať so svojimi manželmi sex. To musí byť hrozné. Ja a Rob sme v tomto na rovnakej lodi a sme šťastní," uzavrela Ayda.