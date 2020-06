Jojkárska hviezdička očami kolegu zo šou: Je zákerná a hnusná!

Kauza okolo Nely Slovákovej sa zdá nekonečná. Vďaka tomu sa k nej vyjadruje stále viac a viac ľudí. Najnovšie aj Gino, ktorý s ňou súťažil v Hoteli Paradise. „Pre mňa bola Nela vždy najhnusnejší človek, akého som poznal,” povedal pre web expres.cz.

Michal Rockwood a Nela Slováková vo finále Hotelu Paradise

Viktor Gino Valenta a Nikol Trojanová vo finále Hotelu Paradise

Následne Viktor Gino Valenta svoje tvrdenie trochu rozviedol. „Myslím povahou. Inak je to pekné dievča, dokáže sa presadiť, ale trochu cez mŕtvoly. Je zákerná, ako som povedal, tak ide cez mŕtvoly a urobí čokoľvek, aby dosiahla to, kam sa chce dostať. A to doslova. To väčšina ľudí nedokáže. V Hoteli Paradise som ju spoznal a tam som to videl,” tvrdí.

Ale ako priznal, s Nelou sa už roky nestretol a netuší, či je stále rovnaká. „Či sa potom zmenila, to naozaj neviem, nesledoval som ju. Ale mne nikdy nič nespravila. Len tam, tam som spoznal jej charakter a ten pre mňa nebol dobrý, preto som sa s ňou ani potom nebavil,” uzavrel tému.