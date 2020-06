„Zázračné“ rúška jojkárskej hviezdičky: Ups, odborné testy ju totálne potopili!

Celú zamotanú situáciu s tým, či sú Neline rúška lepšie ako tie doma ušité z bežnej látky či trička, sa rozhodla rozlúsknuť redakcia extra.cz. Nakúpili rúška a objednali si odborné testy v laboratóriu na Technickej univerzite v Liberci.

Experti vykonali testy na Nelinom rúšku s aktívnym striebrom a obyčajnom rúšku. „Podľa výsledkov je zjavné, že ako kontrolná látka, tak ani látka s aktívnym striebrom nevykazovala rozdiel, a teda nebola preukázaná jej antibakteriálnosť. Z toho sa dá usudzovať, že textília s aktívnym striebrom neobsahovala žiadne častice striebra alebo tieto častice neboli pevne viazané na textíliu a už sa v aktívnej vrstve nevyskytovali,” uviedla analýza. To znamená, že pomerne drahé rúško s aktívnym striebrom je účinné len tak, ako bežná látka a nezachytáva škodlivé častice o nič lepšie.

Slováková sa samozrejme bráni a stojí si za tým, že jej rúška sú kvalitné a spĺňajú to, čo sľubuje. „Pravda je jediná, a to tá, že v rúškach od začiatku je, bolo a bude striebro,” tvrdí blondínka. No jej ďalšia obhajoba vyznieva trochu zvláštne. „Certifikáty nezverejňujem vzhľadom k tomu, že firma, ktorá mi rúška vyrába, si nepraje verejný lynč a ja to úplne chápem a rešpektujem, najmä po tom, čo vidím, čoho všetkého ste schopní,” uviedla na Instagrame. Podnikateľka tvrdí, že len čo budú certifikáty vystavené na jej meno a nie dotyčnú firmu, okamžite ich zverejní.

Cez víkend sa kvôli kauze dokonca rozplakala, keď prosila ľudí, aby jej už s touto kauzou dali pokoj.

Plač Slovákovej obvinenej z podvodu: Prosím, už stačí... Kríza vo vzťahu so slovenským hokejistom!