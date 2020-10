Kontroverzná frajerka slovenského hokejistu: Fuj, odporné, toto je hnoj!

Po víťazstve v jojkárskej šou sa Nela Slováková pustila do podnikania a je veľmi aktívna aj na sieti Instagram. Často tam propaguje rôzne produkty a služby.

No a v rámci reklamy nemá problém ukázať, že nie je dokonalá. Najnovšie sa vybrala do autoumyvárky, a tak fanúšikom predviedla, ako hrozne to vyzerá v jej aute. To totiž potrebovalo nielen zásah zvonka, ale hlavne upratanie vnútri.

„Citrón som našla pod sedačkou, nedojedená desiata, ďalšia desiata... Taký hnoj, čo ja mám v tomto aute, to je fakt odpor. Tu mám dokonca víno, ktoré som chystala bezdomovcom, lebo mi nechutilo, ale už ho tu nosím si mesiac, tak myslím, že by si ani oni nepochutnali. Proste, totálna hrôza, fuj,” komentovala zábery Nela, ktorá tak ukázala, že aj ona je bežný smrteľník, ktorý si z vozidla robí také malé smetisko a sklad.

Zdroj: Instagram NS

