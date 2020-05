Frajerku slovenského hokejistu dobehla minulosť: To bolo fakt nechutné!

BRNO - Známe tváre by si mali dávať pozor, ako sa verejne vyjadrujú. Raz ich to totiž môže dobehnúť... Tak, ako Nelu Slovákovú, víťazku Hotela Paradise a partnerku hokejistu Lukáša Kozáka.

Nela Slováková má často pri svojom menej prívlastok kontroverzná a mnohým ľuďom leží v žalúdku. Nepomohli jej ani vysoké ceny dezinfekcie, keď nás zasiahla koronakríza, a problémy s objednávkami.

Ľudia jej preto vyhadzujú na oči všeličo a občas siahnu aj do minulosti. Ako totiž Nela priznala v týchto dňoch na Instagrame, vrátila sa k nej kauza s Ewou Farnou. „Ewe sa ospravedlňujem, bola som mladá a hlúpa a vôbec nevidím dôvod, prečo by sa to teraz malo vyťahovať,” uviedla Slováková a poukázala na to, že ide o záležitosť z roku 2013.

Išlo však o naozaj silné slová a známa osoba by si také vyjadrenia mala asi dvakrát rozmyslieť. „Ewa Farna, alebo ako sa to píše, je tá najväčšia hanba SuperStar. Z malinkého, skromného a roztomilého dieťaťa vyrástla v niečo odporné, nevkusné, tlsté, hnusné, namyslené, arogantné a totálne idiotské,“ znelo vtedy blondínkino vyjadrenie na speváčkinu adresu.

Ewa Farna Zdroj: Instagram E.F.

Hoci podnikateľka z Brna tvrdí, že bežne na negatívne príspevky nereaguje, tentokrát sa zrejme kvôli zlému svedomiu rozhodla brániť sa. Aj tým, že ona sama zvyčajne nikoho neohovára. „Prvotný impulz k ohováraniu odo mňa nikdy nešiel, až na malé výnimky, keď to bola ale skôr asi sebaobrana alebo obrana mojej značky. Nehovorím, že to bol najlepší spôsob obrany, ale chybami sa človek učí,” tvrdí Nela.

A na záver priznala, že kauza s Ewou mala osobný rozmer. „Ja som sa nelichotivo vyjadrila, lebo sme mali istý spor. Týmto sa jej ospravedlňujem, moje vyjadrenie bolo mladistvé, hlúpe a nevyberané. Ale teraz je rok 2020, niekto asi zaspal,” uviedla a snažila sa opäť obrátiť pozornosť na to, že ide o naozaj starú záležitosť. Nuž, nabudúce bude vedieť, že jej vlastné slová môžu byť použité proti nej aj po rokoch...