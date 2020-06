Plač Slovákovej obvinenej z podvodu: Prosím, už stačí... Kríza vo vzťahu so slovenským hokejistom!

BRNO - Okolo víťazky jojkárskej reality šou Hotel Paradise Nely Slovákovej (30) bolo v posledných mesiacoch poriadne rušno. Zatiaľ čo väčšina sveta sedela doma a čakala, kedy zákerný koronavírus ustúpi, ona sa pasovala s množstvom obvinení, ktoré sa snažila vyvrátiť. Na programe dňa boli dezinfekčné gély a rúška. Teraz však prosí, aby s tým už všetci prestali... Situácia je o to vážnejšia, že zasiahla už aj jej vzťah so slovenským hokejistom Lukášom Kozákom (28)!

Keď sa víťazka reality šou Hotel Paradise Nela Slováková pustila v marci do predaja rúšok a dezinfekčných gélov, ešte ani netušila, aké problémy si narobí. Jej podnikateľské aktivity totiž začali Česi spochybňovať a aktuálne má v pätách nielen nespokojných zákazníkov, ale aj úrady a políciu.

Antiseptické gély totiž na svojom e-shope ponúkala ešte skôr, ako ich mala fyzicky na sklade, a tak sa stalo, že hoci predala tisícky kusov, zákazníkom ich dodať nevedela. Maroko, kde sa produkt vyrábal, totiž zakázalo vývoz akýchkoľvek dezinfekčných prostriedkov.

Z tohto sa bude Nela Slováková vyhrabávať dlho. Na krku má inšpektorát aj políciu!

Automaticky sa tak našiel kopec nespokojných zákazníkov, ktorým sa prestali pozdávať aj rúška, ktoré ponúkala. Plavovláska totiž tvrdila, že obsahujú strieborné antibakteriálne vlákno, na čo si neskôr nechala vystaviť aj certifikát. Lenže niekomu sa nezdalo, že látka nemá striebornú farbu.

A už to išlo - kolotoč doťahovačiek, dokazovania, naťahovania, obhajovania. Blondínka preto najnovšie nahrala do instagramového príbehu úprimné video, v ktorom všetkých prosí, aby už prestali. Aby sa celý vzniknutý cirkus skončil. „Je mi ľúto, ak som niekomu uškodila, ak som niekomu vrátila neskoro peniaze, ale rozhodne nie som žiaden zlodej, ani žiaden podvodník. Nikdy som nikoho neokradla a nikdy som nikoho nepodviedla. A... Ok, už stačí,“ rozrozprávala sa Slováková a neubránila sa slzám.

Nela Slováková sa neubránila slzám. Zdroj: Instagram N.S.

„Aby niekto rozprával, že sa teší, až ma zavrú, aby niekto rozprával, ako sa teší, keď zdochnem, keď ma prejde auto, to je proste pre mňa niečo neuveriteľné, kam sa svet dostal a kde sme sa ocitli, v akej dobe,“ šokovala svojimi slovami Nela, ktorej humbuk okolo rúšok a dezinfekčných gélov zničil aj niekoľko spoluprác. Ľudia boli totiž schopní firmám, ktoré s blondínkou spolupracovali, vyvolávať a očierňovať ju.

„Chcela by som vás poprosiť, prosím vás, už stačí. Ja vás o to naozaj prosím. Nikomu z vás som neurobila nič zlé, uvedomte si to, prosím,“ apelovala na ľudí Slováková, ktorej vzniknutá situácia nenabúrala len spolupráce, ale aj jej lásku so slovenským hokejistom Lukášom Kozákom.

Ich takmer dvojročný vzťah sa aktuálne zmieta v kríze. „Musím vám povedať, že tiež s Lukášom nemáme najlepšie obdobie. To, čo sa stalo, je extrém - keď to vydržíme, bude to super a prežijeme potom snáď všetko, keď nie, svet sa nezrúti. Ale to sú normálne problémy, ktoré prežívame my všetci, takže nie je potrebné sa na nič hrať, ako sa hrá veľká časť Instagramu,“ dodala Slováková.

