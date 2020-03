XXL kráska po pôrode: Začala zhadzovať kilá... Takto sa potí v posilke!

LOS ANGELES - Najznámejšia plus size modelka Ashley Graham (32) sa v januári stala mamou. A tak, ako sa predtým nehanbila ukazovať svoje krivky, zdieľala na sociálnych sieťach aj to, ako vyzeralo jej telo pred pôrodom a po ňom. Najnovšie sa však už pustila do formovania svojej postavy a maká vo fitku.

Napriek tomu, že nevážila 45 kíl, prerazila vo svete modelingu a v takzvanom svete plus size modeliek je jednou z najznámejších a najkrajších. Teraz však telo Ashley Graham prešlo poriadnou zmenou.

Brunetka sa totiž v januári stala mamou. A všetkým ukázala, čo to obnáša. Zverejnila zábery strií na svojom bruchu, odsávanie mlieka z pŕs, dojčenie... Tieto zábery nájdete v našej GALÉRII»

Ashley so svojím manželom Justinom a synčekom Zdroj: Instagram AG

Aktuálne sa podelila o ďalší míľnik vo svojom živote po pôrode. Zamierila totiž do posilňovne. Niektoré mamičky tam utekajú takmer okamžite po krátkom zotavení, aby boli čo najskôr vo forme, iné sa k tomu tak skoro nevedia dokopať. „Pre všetky mamy, čo sa ešte nedostali do fitka – je to ok, dajte si pokojne načas, raz sa tam dostanete, ako som sa aj ja dostala... ” odkázala im Ashley.

A vo svojich príbehoch nadšene zdieľala, ako sa pri cvičení poriadne zapotila.

Zdroj: Instagram AG

Zdroj: Instagram AG