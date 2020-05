Kedysi ich bez hanby ukazovala, dnes.... Prsia známej modelky budú minulosťou!

Chrissy Teigen otvorene hovorí, že jej prsia po dvoch deťoch nie sú tým, čo bývali. Známa modelka sa tiež netají tým, že je majiteľkou silikónov, ktoré si dala spraviť zhruba pred 10 rokmi. Práve to je doba, po ktorej by sa mali implantáty vymeniť. Mnohé ženy dokonca pri tej príležitosti volia inú veľkosť. To ale nie je prípad tejto dámy.

Manželka speváka Johna Legenda sa dokonca rozhodla, že silikóny už viac mať nechce. Prezradila to v rámci príspevku na instagrame. Ten bol odpoveďou na to, prečo sa modelka dala testovať na COVID-19.

„Mnohí z vás sú pochopiteľne zvedaví. Takže vám to poviem. Dávam si vybrať prsia. Boli pre mňa počas mnohých rokov skvelé, ale už je to za mnou. Chcem byť schopná zapnúť zips na šatách mojej veľkosti, ležať na bruchu a cítiť sa pohodlne. Takže žiadne starosti o mňa. Stále budem mať prsia, avšak bude v nich len čistý tuk,” vysvetlila Chrissy, ktorá v minulosti nemala problém ukázať prsia aj v plnej paráde. FOTO nájdete TU!