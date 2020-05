Prasklo tajomstvo Sajfovej svadby: Od hostí pýtali peniaze... TOTO si za ne kúpili!

BRATISLAVA - V septembri to budú už štyri roky, čo je Matej Sajfa Cifra (40) v chomúte a za manželku si vzal moderátorku Veroniku Ostrihoňovú (31), ktorá mu minulý rok priviedla na svet dcérku Sáru. Veľký deň dvojice bol nezabudnuteľný hneď v niekoľkých ohľadoch, dokopy sa tam dali aj Adela a Viktor Vinczeovci, ktorí sú dnes už taktiež svoji. Aktuálne si ale Sajfa na svoju svadbu po rokoch zaspomínal a aha, čo prezradil!

Sajfa si do svojej šou LVL Lama pozval Jakuba Zitrona Ťapáka, s ktorým sa porozprával aj o tom, či chystá svadbu. Keď prišla reč na to, že výdavky za túto veselicu sú obrovské, ale mnohí sa spoliehajú na to, že zábavu svojimi finančnými darmi pomôžu zaplatiť prítomní hostia, moderátor prezradil, že tí ich prispeli na niečo celkom iné.

vyjadril sa.reagoval Zitron a Sajfa potom priznal, že za peniaze od svadobčanov odleteli do exotického raja a opísal aj to, ako svojim priateľom dávali na známosť, že namiesto vecných pozorností chcú radšej financie.

Sajfa v LVL Lama prezradil, že peniaze od hostí im zaplatili svadobnú cestu. Zdroj: Youtube/LVL Lama

„Išli sme na Maledivy. My sme napísali mail všetkým, ktorých sme pozvali. Mali sme asi 120 hostí, lebo sme to vyredukovali. A povedali sme, že počúvajte, nechceme nič, všetko máme, fakt. Nepotrebujeme dva servisy ani dva kávovary, nové prestieranie ani toto... Každý, ako sa cíti, pošlite nám na tento účet akúkoľvek sumu. A niekto pridal toľko, niekto toľko. A keď zrazu ti tam 100 ľudí pošle prachy, už keby ti každý poslal 20€, tak vieš, no..,” uzavrel moderátor.