Česká herečka sa dala dokopy s EXFRAJEROM: Takto mu NAKLADALA po rozchode!

Mahulena Bočanová približne dva roky chodila s podnikateľom Petrom Hanákom. Rozdelila ich však pandémia. „Potrebujem vedľa seba človeka, na ktorého je spoľahnutie a bude mi oporou. A to Petr, bohužiaľ, nebol. Pripadal mi ako moje druhé dieťa, streštené a roztomilé. Takto ja žiť nemôžem,” uviedla po rozchode herečka.

Tá vzťah ukončila v marci 2020. „Boli sme spolu dva roky a z lásky som vydržala naozaj veľa. V tomto smere mal Petr obrovské privilégium, takto trpezlivá som nebola s nikým,” vyhlásila s tým, že po päťdesiatke by už ťažko niekoho prerábala. „Radšej budem žiť sama, než rieši neustále niečiu nespoľahlivosť,” naložila svojmu ex.

Po troch rokoch však evidentne zmenila názor. Na filmovom festivale v Karlových Varoch sa totiž objavila práve po Petrovom boku. Herečka najprv ich vzťah nechcela komentovať a prezradila iba toľko, že sa k sebe vrátili už pred nejakým časom.

Nakoniec sa k ich opätovnému spolužitiu predsa len v krátkosti vyjadrila, no tentoraz Mahulena za "problematickú" osobu označila seba. „Ak mám byť úprimná, život so mnou nie je jednoduchý. Je len pre silné povahy a divím sa, že so mnou niekto chce žiť. S Petrom sme spolu už niekoľko mesiacov a nechcem to veľmi rozoberať,” povedala pre Blesk. Herečka je rozvedená a vychováva autistickú dcéru.