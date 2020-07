Mal sa tešiť na bábätko a teraz... Obrovská bolesť hviezdneho herca!

LOS ANGELES - Z Orlanda Blooma (43) by sa už čochvíľa mal stať dvojnásobný otecko. S exmanželkou, modelkou Mirandou Kerr (37) má 9-ročného syna Flynna. Jeho aktuálna partnerka, speváčka Katy Perry (35) nosí pod srdcom dievčatko. Chvíle radostného očakávania sú však v hercovom prípade poznačené veľkým smútkom. A TOTO je dôvod!

Prišiel o svojho parťáka! Orlando Bloom už vzdal všetky nádeje v to, že nájde svojho štvornohého miláčika - pudlíka menom Mighty. Ten sa stratil pred siedmymi dňami. „Mighty je už na druhej strane. Po tom, čo sme ho týždeň hľadali od rána do večera, sme našli jeho obojok. Tento týždeň som plakal viac, ako som si myslel, že je vôbec možné. Niet kameňa, ktorý by som nezdvihol, prešiel som každý kút, prehľadal som každý dvor a potok. Som si istý, že sa na mňa zhora pozeral, a videl, že robím všetko, čo je v mojich silách, aby som ho našiel,” uviedol na instagrame známy herec.

Orlando sa netají tým, že ho strata milovaného psíka veľmi zasiahla. „Nepamätám si na časy v mojom živote, keď som bol takto zarmútený. Pri pomyslení na to, že môj malý parťák je stratený, vystrašený a ja nedokážem spraviť, aby som ho ochránil, som pociťoval veľkú beznádej a v noci som nedokázal spať. Vážte si chvíle, keď ste s tými, ktorých milujete, lebo nie sú samozrejmosťou,” dodal a poďakoval všetkým, čo mu pomáhli Mightyho hľadať.

Na počesť svojho parťáka si dal herec urobiť nové tetovanie. Zdroj: Instagram

Toto tetovanie je spomienkou na hercovho milovaného psíka. Zdroj: Instagram