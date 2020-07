Slávny herec prišiel o svojho miláčika: Nové tetovanie... Doma už má kosti aj penis!

Orlando Bloom sa netají tým, že je veľkým milovníkom psov. „Som Brit a náš národ je taký. Nedokážem si pomôcť,” uviedol v minulosti známy herec. Ten v týchto dňoch prežíva obrovskú bolesť, lebo jeho pudlík Migthy sa pred týždňom stratil a našiel sa už len jeho obojok.

Partner speváčky Katy Perry si chlpáča bude pripomínať aj vďaka tetovaniu, ktoré si dal na jeho počesť urobiť.

Zhruba pred troma rokmi však Orlando prišiel aj o iného svojho štvornohého priateľa - psa Sidiho. „Bol to skvelý spolčník a kamarát. Nechal som si postaviť z jeho kostí kostru, aby mohol byť so mnou aj naďalej,” uviedol pre magazín Dogs Monthly. „Viem, že pre neho to možno bude znieť divne, ale je to urobené celkom vkusne. A ja mu takto môžem každý večer popriať dobrú noc,” dodal známy herec.

Orlando Bloom za Sidim stále smúti. Zdroj: Instagram

Orlando Bloom si Sidiho pripomína takýmto nezvyčajným spôsobom. Zdroj: Instagram

Psíkove kosti však nie sú to jediné, čo Orlando po Sidim uchováva. „Spýtali sa ma, či by som si rád nechal aj jeho penis. A čo myslíte, čo som im povedal? Áno. Na pohľad to nie je nič estetcké, takže to mám uložené bokom,” šokoval.