Obrovský strach o Sandy (71) z Pomády: Bojuje s rakovinou vo 4. štádiu a... Podozrenie na COVID-19!

LOS ANGELES - Sandy z Pomády, nezabudnuteľná Olivia Newton-John (71), už po niekoľkýkrát bojuje so zákernou rakovinou. Tentokrát choroba udrela v plnej sile a herečka sa nachádza vo štvrtom štádiu s metastázami v kostiach. Teraz sa však strach o jej zdravie umocnil ešte viac - u blondínky je totiž podozrenie na vážny koronavírus!

Minulý týždeň svet šokovala informácia o potvrdení ochorenia COVID-19 u hviezdneho herca Toma Hanksa a jeho manželky Rity Wilson. Len 3 dni predtým, čo dvojica zverejnila, že majú pozitívne testy, plavovláska robila rozhovor s reportérom Richardom Wilkinsom. Bohužiaľ, aj ten o 3 dni oznámil, že je tiež nakazený koronavírusom.

„Ďakujem všetkým za správy. Cením si to. Je fakt divné byť pozitívne testovaný na túto vec, o ktorej všetci hovoríme. Cítim sa na 100% dobre, nemám žiadne symptómy,“ napísal na Twitter. On sa síce cíti absolútne v poriadku, no tento zákerný vírus mohol prenášať ďalej. A práve tu nastáva obrovský problém!

Len deň po manželke Toma Hanksa totiž robila s tým istým reportérom rozhovor aj Olivia Newton-John. A pri nej by už priebeh ochorenia nemusel byť taký bezproblémový. Sandy z Pomády totiž opäť bojuje s rakovinou, tentokrát vo 4. štádiu s metastázami v kostiach. Hoci plavovláska chorobe statočne čelí, nový vírus by pre ňu mohol byť smrteľne nebezpečný.

Pokročilý vek v kombinácii s metastázujúcou rakovinou a chemoterapiou oslabenou imunitou - herečka patrí k tej najohrozenejšej skupine ľudí. V týchto chvíľach sa čaká na výsledky testov, no fanúšikovia jej už teraz posielajú obrovské množstvo povzbudivých správ a veria, že sa ako zázrakom nenakazila.

