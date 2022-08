Olivia Newton-John (†73) sa SMRTI nebála: Mala dohodu s Bohom!

Olivia Newton-John absolvovala jeden z posledných rozhovorov zhruba pred rokom a bolo to v rámci podcastu A Life of Greatness. V ňom sa okrem iného vyjadrovala aj k svojej viere a priznala tiež, že sa zvykne modliť. „Myslím si, že modlitba má veľkú silu,” uviedla okrem iného slávna blondínka.

„Pamätám si, že keď som bola tehotná s Chloe a hrozilo, že o ňu prídeme, prosila som Boha, nech ju zachráni. A že keď tak urobí, budem sa po zvyšok svojho života každý večer modliť,” priznala Olivia, ktorá podľa vlastných slov tento sľub dodržala.

Galéria fotiek (2) Olivia Newton-John so svojou dcérou Chloe

Zdroj: Instagram

Moderátorka sa tiež zaujímala, či blondínka niekedy uvažovala nad svojou smrťou. „Občas som na to myslela, že to bude možno skôr, než by som chcela,” povedala k tomu. „Všetci vieme, že raz zomrieme. Ale život strávime tým, že to popierame. Je to mimoriadne osobné a ťažko sa mi to vyjadruje slovami. Ale cítim, že všetci sme súčasťou niečoho veľkého,” dodala herečka, ktorá teda verí v posmrtný život.

„Verím, že tam budú duše tých, ktorých milujeme. Myslím, že tam všade bude láska. Tak trošku sa na to aj teším. Nie teraz, ale keď potom, keď sa to stane...” uzavrela s typickým úsmevom.

Olivia Newton-John priviedla svoju jedinú dcéru na svet v čase, keď mala 38 rokov. Jej otcom bol Matt Lattanci, ktorý herečku po 11 rokoch opustil. Ani jej ďalší vzťah však neskončil dobre. Kameraman menom Patrick McDermott, s ktorým tvorili pár 9 rokov, zmizol za záhadných okolností, keď sa vydal na more v rybárskej lodi a už sa nikdy nevrátil.

Nie je tajomstvom, že Oliviina dcéra mala problém s anorexiou, drogami a alkoholom. Podľa jej slov sa vždy túžila vyrovnať svojej krásnej a úspešnej matke. V roku 2008 sa Olivia vydala za filmového producenta Johna Easterlinga, ktorý stál po jej boku až do poslednej chvíle...