KORONAVÍRUS Tom Hanks je nakazený: Prvé FOTO a slová z karantény!

Hollywoodsky herec včera poriadne šokoval svojich fanúšikov i celý svet, keď na Instagrame zverejnil informáciu, že aj s manželkou sú pozitívni na koronavírus. Necítili sa dobre a príznaky, ktoré mali, boli podobné chrípke, preto sa nechali otestovať. Covid-19 bol u nich potvrdený, a tak ostali v karanténe.

Tom Hanks však ani napriek povinnej izolácii nezabúda na svojich priaznivcov a poslal im spoločne s manželkou Ritou Wilson odkaz a priložil aj fotografiu z karantény. Okrem iného vyzýva ľudí, aby vírus, ktorý sa šíri svetom závratnou rýchlosťou, nepodceňovali. „Ahojte, priatelia, Rita a ja chceme poďakovať všetkým, ktorí sa o nás tak dobre starali. Máme Covid-19 a sme v izolácii, čiže to nešírime ďalej. Sú aj takí, ktorým by to mohlo spôsobiť vážne choroby. Prežívame deň za dňom. Sú veci, ktoré môžeme urobiť my všetci – počúvať rady expertov, starať sa o seba a ostatných. Pamätajte, napriek všetkému, čo sa deje, musíme byť silní,“ napísal na sociálnej sieti Tom, ktorého slová by si mal vziať k srdcu každý.