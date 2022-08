POSLEDNÉ zábery pred SMRŤOU: Olivii Newton-John (†73) neschádzal ÚSMEV z tváre!

Filmový a hudobný svet oplakáva stratu krásnej a talentovanej Olivie Newton-John. Včera túto smutnú správu potvrdil jej manžel John Easterling. Informácia zasiahla aj jej bývalých hereckých kolegov, ako napríklad Johna Travoltu, s ktorým si zahrala v ikonickom filme Pomáda.

Olivia dlhé roky bojovala s rakovinou prsníka. Po prvýkrát jej túto chorobu diagnostikovali v roku 1992, keď mala 44 rokov. Počas celej liečby otvorene hovorila o svojom ochorení a netajila sa tiež tým, že užívala aj lekársku marihuanu. Ochorenie sa však v rokoch 2013 a 2017 znova vrátilo.

Posledné prianie herečky tiež súviselo práve s týmto ochorením. „Jej posledné želanie bolo, aby ľudia nekupovali na jej pohreb kvety, ale aby radšej poslali peniaze na Olivia Newton-John Foundation Fund," priblížil John Easterling. Táto nadácia podporuje výskum rastlinnej medicíny na liečbu rakoviny.

Herečka sa v posledných rokoch spoločenským podujatiam vyhýbala. Avšak na svojich priaznivcov si pri rôznych príležitostiach vedela nájsť čas. Prostredníctvom sociálnej sieti Instagram sa im napríklad prihovorila na Vianoce, či na Veľkú noc. Práve 17. apríla zverejnila svoju poslednú fotku, na ktorej pózuje medzi kvetmi a na tvári jej nechýba pre ňu tak povestný úsmev.

Olivia Newton-John sa narodila v Anglicku. Keď mala 6 rokov, presťahovala sa so svojou rodinou do Austrálie. Do svojej rodnej krajiny sa vrátila ako teenagerka, pretože si chcela splniť svoj sen stať sa speváčkou. Posledné roky svojho života strávila podporou práv zvierat a svojej nadácie.