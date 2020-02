Desivé plány Johnnyho Deppa: Exmanželku chcel spáliť a potom... Preboha, mať s ňou sex!

Valí sa na neho poriadna špina! Amber Heard obvinila Johnnyho Deppa z domáceho násilia. Začiatkom tohto mesiaca však vyšlo najavo, že ani ona nebola neviniatko. Do slávneho herca opakovane hádzala rôzne predmety - napríklad horiace sviečky a plechovky, vázy, hrnce, panvice, kopala ho a bila.

Dvojica sa momentálne súdi kvôli tomu, že Depp žiada očistenie svojho mena a povesti. Advokáti herečky aktuálne vytiahli proti Deppovi škandalózny dôkaz. A to sms konverzáciu s kolegom Paulom Bettany.znela jedna z nich.šokoval Johnny v ďalšej správe.

V konverzácii s Paulom Bettany Depp písal aj o svojej závislosti na alkohole a drogách. „Chcem prestať chľastať. Než som vyzdvihol Amber a letel s ňou do Los Angeles, pil som celú noc. Bolo to príšerné. Celé dni som nejedol, koks, pol fľaše whisky, tisíc redbullov a vodky, tabletky... A čo z toho? Jeden agresívny Indián s výpadkom, kričiaci oplzlosti a napádajúci každého, kto sa priblíži. Končím. Svoj hnev ventilujem na tej jedinej, ktorú milujem... Som dosť starý na to, aby som sa takto správal,” zdôveril sa svojmu priateľovi slávny herec.

Nuž, sledovať tento škandalózny súdny proces bude ešte zaujímavé...