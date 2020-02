Johnny Depp obeťou domáceho násilia: Herca mlátila manželka... Schytal to aj hrncami a panvicami!

LOS ANGELES - Manželstvo hercov Johnnyho Deppa (56) a Amber Heard (33) trvalo iba približne dva roky, no je zázrak, že to spolu potiahli tak dlho. Násilie bolo totiž u nich doma, zdá sa, na dennom poriadku.

Odhalila to nahrávka, ktorá vznikla počas konfrontácie medzi Deppom a jeho polovičkou ešte v roku 2015, keď sa dvojica pokúšala vyriešiť svoje partnerské nezhody. Nahrávku získal britský portál Daily Mail a následne ju zverejnil. Jej obsahom sú mimo iného i priznania hollywoodskej herečky k tomu, že svojho manžela bila a v záchvate zúrivosti po ňom neraz hádzala všetko, čo jej prišlo pod ruku.

„Bila ma, vrazila mi a kopala ma. Taktiež mi opakovane a často hádzala objekty do hlavy i tela, vrátane ťažkých fliaš, plechoviek sódy, horiacich sviečok, ovládačov od televízora a plechoviek s riedidlom, ktoré mi spôsobili vážne zranenia,” žaluje sa hviezda Pirátov z Karibiku. Ambasádorka za ženské práva a vyhlásená bojovníčka proti domácemu násiliu svojho manžela vôbec nešetrila. Vzduchom mali často lietať i vázy, hrnce či panvice a schytať to mala aj hercova tvár.

Herca Johnnyho Deppa týrala ex´manželka Amber Heard. Zdroj: SITA

Reč je o incidente, keď mala Amber udrieť Deppa priamo do sánky. „Udrel si ma naspäť, tak sa netvár, že si v tom nehral rolu!” kričí na nahrávke herečka. Depp následne privolal správcu budovy, pretože sa obával, že sa hádka bude stupňovať. „Povedal som ti 'Povedz Travisovi, čo sa práve stalo. A že si ma udrela do tváre.' A ty si povedala 'Nie, neudrela som ťa, o čom to hovoríš?' Klamala si tam priamo predo mnou,” zneli jeho slová.

Amber Heard to dnes ťahá so ženou. Zdroj: profimedia.sk

Napriek všetkým útokom a nezhodám sa dvojica nakoniec zhodla, že sa navzájom milujú a chcú svoje manželstvo zachrániť. Žiaľ, ani láska nedokázala prekonať ich temperament a manželia sa v roku 2017 dohodli na rozvode a vyrovnaní v hodnote 7 miliónov dolárov.

Johnny neskôr randil s ruskou tanečnicou Polinou Glen, no aj tento vzťah skrachoval. Údajne za tým má byť fakt, že Polina nezniesla drobnohľad, pod ktorým sa herec ocitol práve kvôli prebiehajúcemu súdnemu sporu so svojou exmanželkou. Amber Heard radšej zmenila svoj vkus úplne a šťastie skúša so svojou partnerkou Biancou Butti.